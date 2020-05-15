مصر | كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة وإبنتها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة وإبنتها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف ملابسات واقعة العثور على جثتى سيدة، وإبنتها، مُقيمتان بدائرة مركز شرطة سوهاج بترعة نجع حمادى بدائرة مركز شرطة المراغة والمُبلغ بغيابهما.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر بسابقة إرتباطه بالمجنى عليها، ونظرًا لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراجها وإصطحابها وإبنتها لإحدى المناطق المتاخمة بدائرة مركز شرطة سوهاج مستقلين سيارة ربع نقل (ملكه) وقام بالإجهاز عليهما بالخنق بإستخدام حبل فأودى بحياتهما، ثم قام بلف جثتيهما ووضعهما داخل السيارة والتخلص منهما بإلقائهما بمكان العثور عليهما وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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"بعد مشاجرة مع جاره".. لفظ شاب أنفاسه الآخيرة داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته بجرح طعني بجسده، إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض بقرية الجملة، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الجملة، نطاق المركز.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها ودوافعها، وضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة "رجب.ص"، بجرح طعني بالجسد، نقل على إلر ذلك إلى المستشفي لتلقى العلاج، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.