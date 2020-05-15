شكرا لقرائتكم خبر عن «نادي القضاة» يُحيي الذكرى الخامسة لاستشهاد «قضاة العريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قضاة العريش في مايو 2015.

وقال النادى، في بيان له، الجمعة: «ستظل ذكرى استشهاد قضاة العريش في يوم الـ15 من شهر مايو عام 2015 تلقي بظلالها الحزينة على قلوب القضاة كلما وقعت عيونهم على هذا التاريخ في كل عام، هذا اليوم الذي استهدف فيه شرذمة من الإرهابيين القتلة السيارة التي تقل قضاة العريش بوابل من الأعيرة النارية، مما أسفر عن استشهاد القضاة: مجدي محمد مبروك، وعبدالمنعم محمد عثمان، ومحمد مروان عبدالله، واستشهد أيضًا قائد السيارة شريف محمد حسين، كما نتج عن تلك الواقعة المفجعة إصابة القاضي أيمن سعيد مصيلحي».

وتابع البيان، أن النادي «يستذكر هذه الذكرى الأليمة ليؤكد على أن قضاة مصر لم ولن ينسوا شهداءهم الذين جادوا بدمائهم الزكية دفاعًا عن أدائهم رسالتهم السامية، داعين الله أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزقهم الفردوس الأعلى».

وشدد النادي على أن هذه الذكرى رغم ما تحمله من قسوة وبشاعة إلا إنها لن تزيد قضاة مصر إلا مثابرة وإصرارًا على مواصلة إرساء دعائم العدل في المجتمع وستضحى آلامها، مثل ذرات الرمال تتطاير أمام إرادتهم، وعقيدتهم وإيمانهم بأن يصدحوا بكلمة الحق في وجوه الظالمين، مؤكدين أن هذه المخططات المارقة المشينة التي لا تعبر إلا عن قلوب سوداء أعمتها الكراهية وسيطر عليها الشيطان الرجيم لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في زعزعة أمن واستقرار مصر والنيل من الدولة وسلطاتها لن تثنيهم أبدًا عن استكمال عطائهم ومواصلة أداء أسمى وأنبل رسالة عرفها التاريخ وهي رسالة تحقيق العدل وإقرار الحق.