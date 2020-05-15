شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» لـ«نقيب المحامين»: إن رأيت مخالفة تقدم بها للنيابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى رجائي عطية، النقيب الحالي، حذره فيها من الإساءة إليه أو محاولة الانتقام منه، وطالبه بعدم مراسلته مرة ثانية وإحالة أي وقائع فساد للنيابة العامة، فيما رفض «عطية» التعقيب على ذلك.
وقال عاشور، في بيان، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «السيد الأستاذ رجائي عطية بالإشارة إلى ما يصدر عنك من خطابات ورسائل متهاترة موجهة إلينا لا تستهدف إلا الإساءة والانتقام والتشفي ولا ترعي قيمة أو تقليد من تقاليد المحاماة ولا غاية نبيلة ولا واعية تستهدف قضية نافعة للمحامين".
وأضاف: «طلبت منك إن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع، وهو النيابة العامة».
واختتم: «بعد أن أصبح همك الأكبر إدارة وصناعة المشكلات الصغيرة، والتافهة، بعد كل ذلك قررت ألا أهتم بما تفعل أو تقول».
فيما قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه يرفض التعليق على هذا البيان، مؤكدا عدم وصول أي شيء بهذا المحتوى إلى النقابة العامة.
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