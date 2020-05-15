شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية.

والرياح تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة (40% تقريباً)، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50:60% تقريباً)، وذلك على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن السواحل الشمالية للبلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، فيما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «40 – 23»، الإسكندرية «32– 21»، قنا «42- 27»، الأقصر «42 – 27»، أسوان «43 – 27».