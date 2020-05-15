شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يلجأ الكثيرون للبحث عن أدعية مستجابة خلال أيام شهر رمضان الكريم.
وجاءت أفضل الأدعية المحبب الدعاء بها في اليوم الثاني والعشرين من رمضان، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، عن الرسول صل الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَ امْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ».
ومن ثواب هذا الدعاء أنه «مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ».
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