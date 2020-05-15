شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ497 عائدًا من روسيا وأوكرانيا بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت، صباح اليوم الجمعة، فترة الحجر الصحي لـ٤٩٧ من المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة الـ١٤ يوما بأحد فنادق مرسى علم، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارات الطيران والخارجية والهجرة.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبى من الحجر الصحي قام بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين العائدين من فرنسا وثبت خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وتم السماح لهم بالمغادرة لمحافظاتهم.

وكانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.