شكرا لقرائتكم خبر عن «زيادة سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلية؟».. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلية.

وأوضح المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلية، وأن السعر الرسمي المعلن من الوزارة «لإسطوانة البوتاجاز» المنزلية هو 65 جنيهاً، ولم يطرأ عليه أي زيادات.

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وشددت على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مُشيرةً إلى أن كافة مصانع تعبئة إسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث يتم ضخ ما يزيد عن مليون إسطوانة يومياً.

وأكدت أن هناك مخزونا استراتيجيا واحتياطيا آمن من إسطوانات البوتاجاز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث يتم تأمين هذه السلعة المهمة للمواطنين وبشكل لا يتعارض مع توقيتات الحظر المعمول به على مستوى الجمهورية.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(petroleum.gov.eg‏‏).