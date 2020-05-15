شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها» يحتفل بتعافي 3 ممرضات بأغنية «بنت الجيران» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية، الجمعة، خروج ٣ ممرضات من المستشفى بعد ورود نتائج تحاليلهم التي تؤكد تعافيهم من فيروس كورونا.

كان المستشفى استقبل الممرضات الثلاث محولين من مستشفى أحمد عرابي، حتى جاءت نتائج التحاليل تثبت شفاؤهم من المرض.

ونشرت إدارة المستشفى، على صفحتها الرسمية «فيس بوك»، فيديو للمرضات الثلاثة، ومعهم ممرضة أخرى من العاملين بالحجر، أثناء احتفالهم بشفائهم وهم يرددون أغنية «إعصار محلى محطوط عليه كورونا.. دخل البلد خلى الناس مجنونة.. فيروس وسافر لف كل الكون.. سلام وبوس دي إصابة مضمونة.. تقدر عليه بماية سخنة وصابونة.. ومش محتاج تشترى من الحاجة مليون.. ملعون أبوها كورونا ملعونة.. ومتنزلش تعدوا اللى جابونا.. ولو زهقتوا اقعدوا فا البلكونة».

والأغنية تأليف شاب وفتاة يدعيان «ساندرا وسارى»، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، والتى تخطت عدد مشاهدتها عدة ملايين، وتداولها عدد من الفنانين ليبدوا إعجابهم بهما، وجاءت كلماتها على موسيقى أغنية «بنت الجيران» لحسن شاكوش وعمر كمال.

وكتبت الإدارة تعليقا أسفل البوست: «استقبلناهم بالحب والترحاب وكانوا بين اخوتهم حتى شفاهم الله، ٣ ممرضات كانوا مصابات بكورونا من مستشفى أحمد عرابي ومحجوزات بالمستشفى، #سنتعافى_بالحب #مستشفي_قها_للحجر_الصحي».

https://www.facebook.com/ 105362470967295/posts/ 157985415705000/

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