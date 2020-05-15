شكرا لقرائتكم خبر عن سحب واسترداد 8 قطع أراض سكنية لمخالفة شروط التراخيص بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات سحب واسترداد ٨ قطع أراضٍ سكنية بالمدينة لمخالفة شروط التراخيص الصادرة لهذه القطع، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن القطع التي تم سحبها هي ٥ قطع بالمجاورة الثانية بالحي الأول، و٣ قطع بالمجاورة الثانية بالحي الثالث، مؤكدا استمرار حملات رصد مخالفات التراخيص لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأكد «مندور» إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ القانون ومنع المخالفات بالمدينة، وذلك لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا.