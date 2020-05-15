«التعليم» تؤكد إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونياً من خلال الهاتف المحمول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفي المركز إعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن عدم إمكانية رفع المشروهعات البحثية على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال هاتف المحمول. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة الوزارة من خلال الكمبيوتر دون الهاتف المحمول، مُوضحةً أن الوزارة قد أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول، بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن عملية تسليم المشروعات البحثية إلكترونياً تتم خلال الفترة من 9 حتى 18 مايو الجاري على مدار اليوم، تجنباً لحدوث أي ضغط على شبكة الإنترنت. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 10,829

تعافي 2,626

وفيات 571

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