شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 حالات جديدة من «كورونا» بمستشفى العزل بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، تعافي ١٠ حالات جديدة بمستشفى العزل في قرية شيبة بمركز الزقازيق، والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشؤون الصحية، وذلك بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل مستشفى العزل بالزقازيق إلى ٣٤ حالة حتى الآن.

كانت مديرية الصحة بالشرقية، أعلنت خروج ٢٤ حالة تم تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم من مستشفى العزل الكائن بقرية شيبة بمركز الزقازيق، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة. وأثنى المتعافون من كورونا على مستوى الخدمة الطبية التي قدمت لهم، وحسن المعاملة من الجيش الأبيض، والنظافة العامة لأماكن الإقامة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمناً دورهم الوطني، لشعورهم بالمسؤولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني، ويعملون على قلب رجل واحد، في خط المواجهة لوباء فيروس كورونا المستجد.