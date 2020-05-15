شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من قراء الخليج 365 يرفضون تخفيف الحظر خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض 77 % من قراء الخليج 365 تخفيف عدد ساعات الحظر خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما أيد 23% فتح المجال، وتقليل عدد ساعات الحظر المتخذة في شهر رمضان، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كان الخليج 365 قد أجرى استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في المطالبات التي تنادي بفتح المجال تدريجيا، وتقليل عدد ساعات الحظر، قبل أن يبدي أغلبية القراء، المشاركون في الاستطلاع رفضهم للمقترحات في هذا الشأن.