شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: 6 قطارات إضافية لخدمة الوجه القبلى بالعيد بدءا من الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه في إطار خطة الوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار الاستعداد لسفر الركاب بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيه 2020.

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وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة علي الوجهين القبلي والبحري 722 قطار، لافتا إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات.

كما أكد الوزير أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب لافتا إلى أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بـ 130 ىلامنفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بـ 801 منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً علي جمهور المسافرين والحد من الزحام امام الشبابيك .