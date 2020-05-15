شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل خلال ساعات رحلة إستثنائية لـ 297 عالق مصرى من الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار مرسي علم الدولي ، خلال ساعات ، اليوم الجمعة ، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران قادمة من الرياض وعلي متنها 297 مصري عالق هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين ، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.