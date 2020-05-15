شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى: فتح باب التسجيل لتكليف خريجى دفعة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، إن وزارة الصحة قد أعلنت عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، دفعة 2018 (الدور الأول والثاني)، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة، فى ضوء قواعد التوزيع الاحتياج – المجموع- الرغبات - التوزيع الجغرافي طبقا لجهة التخرج، أو محل الإقامة في ضوء النطاقات المتاحة، وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات، وبعض الجهات الأخرى.

وأوضح عزت، أن كتابة البيانات من المقرر لها أن تستمر حتى 25 مايو 2020، مشيرا إلى أنه قد يجد البعض أن الموقع لم يتيح عمليات التسجيل حتى الآن، إلا أنه سيتم فتح الباب خلال أيام، لافتا إلى أنه سيتم كتابة الرغبات للدفعة من الأول من يونيو 2020 إلى 15 يونيو 2020، على رابط موقع وزارة الصحة المُخصص للتكليف، هو:

http://mhealth.cu.edu.eg/elag/elag2018Result/MainPage.htm

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وأوضحت وزارة الصحة، فى إعلانها حول حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات العلاج الطبيعى، أنه سيتم التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف العلاج الطبيعى، لإدخال البيانات وذلك حتى 25 مايو الجارى، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من الأول من يونيو 2020، إلى 15 يونيو 2020، وفى حالة عدم التقدم فى الفترة المُحددة للإعلان سيتم التوزيع على المناطق الشاغرة.

من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كان لزاما أن تكون النقابة، جزء من الجنود البيضاء لمحاربة هذا الفيروس، سواء عن طريق أعضائها من القوى البشرية التى تساهم بفاعلية الآن، ضمن منظومة فريق العمل من ضمن أعضاء الفريق الطبى، بالاشترام فى عمليات الرصد والوقاية، مشيرا إلى ان تجنيد طاقات من أحد أعضاء الفريق الطبى، من المنتميين لمهنة العلاج الطبيعى، ليؤدوا رسالتهم الوطنية والقومية، نضعهم تحت تصرف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنظيم جهودهم لخدمة المجتمع، حتى يرفع الله الوباء عن أبناء مصر، والإنسانية جمعاء.