شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة فى ذكرى استشهاد قضاة العريش: الإرهاب لن يثنينا عن تحقيق العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانا بمناسبة ذكرى استشهاد قضاة العريش فى مايو 2015، حيث صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، أن استشهاد قضاة العريش في يوم الخامس عشر من شهر مايو عام 2015 ستظل ذكرى تلقي بظلالها الحزينة على قلوب القضاة كلما وقعت عيونهم على هذا التاريخ في كل عام.

وتابع البيان: "هذا اليوم الذي استهدف فيه شرذمة من الإرهابيين القتلة السيارة التي تقل قضاة العريش بوابل من الأعيرة النارية مما أسفر عن استشهاد القاضي مجدي محمد مبروك القاضي عبد المنعم محمد عثمان القاضي محمد مروان عبد الله واستشهد أيضا قائد السيارة شريف محمد حسين، كما نتج عن تلك الواقعة المفجعة إصابة القاضي أيمن سعيد مصيلحي واضاف البيان".

واستطرد: "إذ يستذكر نادي قضاة مصر هذه الذكرى الأليمة ليؤكد على أن قضاة مصر لم ولن ينسوا شهداءهم الذين جادوا بدمائهم الزكية دفاعا عن أدائهم رسالتهم السامية داعين الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يرزقهم الفردوس الأعلى ويشدد النادي على أن هذه الذكرى رغم ما تحمله من قسوة وبشاعة إلا إنها لن تزيد قضاة مصر إلا مثابرة وإصرارا على مواصلة إرساء دعائم العدل في المجتمع وستضحى آلامها مثل ذرات الرمال تتطاير أمام إرادتهم وعقيدتهم وإيمانهم بأن يصدحوا بكلمة الحق في وجوه الظالمين مؤكدين أن هذه المخططات المارقة المشينة التي لا تعبر إلا عن قلوب سوداء أعمتها الكراهية وسيطر عليها الشيطان الرجيم لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في زعزعة أمن واستقرار مصر والنيل من الدولة وسلطاتها لن تثنيهم أبدا عن استكمال عطائهم ومواصلة أداء أسمى وأنبل رسالة عرفها التاريخ وهي رسالة تحقيق العدل وإقرار الحق".