شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى طلاب الفرق النهائية بالجامعات الامتحانات؟.. الأعلى للجامعات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، وعضو اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات المختصة بمتابعة تفنيذ قرارا المجلس بشأن امتحانات الفصل الدراسى للعام الجامعى 2019/2020، أنه لا يوجد أي تعديلات بشأن امتحانات الفرق النهائية الليسانس والبكالوريس بالجامعات ، حيث أنه حتى الآن تطبق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بجلسة 18 أبريل الماضى.

وأضاف الدكتور أشرف عبد الباسط في تصريح لـ" الخليج 365" أنه حتى الآن سيتم اداء امتحانات الفرق النهائية بالجامعات وسيكون تحريرى وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أنه لا يوجد موعد محدد لاتمام الامتحانات حتى الآن.

وتابع عضو لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، أن تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية بالجامعات مرهون بموقف الدولة في ضوء قرارات عودة الحياة لطبيعتها.

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واستطرد الدكتور أشرف عبد الباسط، أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء بإنهاء تعليق الدراسة وعودة الحياة طبيعية سيتم تحديد موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة، برئاسة الدكتور عصام الكردي - رئيس جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من: "الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان، والدكتور طارق الجمال - رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا)، والدكتور صديق عبد السلام - أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور حسن أحمد محمدين - مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والمستشار محمد المنشاوي - المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي"، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإلغاء امتحانات طلاب فرق النقل بالكليات، واتمامها بالنسبة لطلاب الفرق النهائية وتلقى اية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد ، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.