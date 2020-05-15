شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة 10 عقارات مخالفة بالوراق وجنوب والعمرانية والهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الجيزة موجة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن .

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات علي اراضي املاك الدولة والزراعية حيث تابع المحافظ ازاله عقار بشارع فاطمه رشدي متفرع من شارع الهرم بحي العمرانية وازالة 3 عقارات مخالفه بحي جنوب الجيزة.

كما قاد محافظ الجيزة إزالة كومباوند مخالف بارض الليبي من كورنيش النيل بجوار الدائري نطاق حي الوراق وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.

وأكد محافظ الجيزة انه تم إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الارض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 الي 10 ادوار تم بناءهم بالمخالفة وذلك داخل كمبوند مقام بدون ترخيص علي مساحه 12 فدان ومحاط بأسوار خرسانية علي ارتفاع 3 امتار لحجب الرؤية عن اي مخالفات بناء تتم داخله .

كما اشار راشد، انه تم إزالة 4 مخازن للبضائع علي مساحه 450 م تخص جهات مجهولة المصدر حيث تم اخلاءها وازالتها بالكامل كما تم إزالة 4 اسوار علي مسطح 1200 م وذلك بالاشتراك مع الاجهزة الامنية بقطاع امن الجيزة .

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ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع .

وتابع محافظ الجيزة مجهودات ازالة المخالفات بمركز ومدينة العياط حيث تم إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية بمها على مساحة525 م2 وتم احالة المخالفين للنيابة.