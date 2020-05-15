شكرا لقرائتكم خبر عن 280 عالق أردنى يغادرون مطار القاهرة عائدين لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة رحلة إستثنائية على متنها 280 عالق أردنى فى طريقهم إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث قالت مصادر بمطار القاهرة أن الرحلة رقم RJ5502 والتابعة لشركة الخطوط الملكية الأردنية قد قامت بإجلاء 280 عالقا حيث غادروا على متن طائرة 787 بوينج دريم لاينر وذلك صمن الرحلات الإستثنائية التى تقوم به الدول لإجلاء رعايها بعد تفسى جائحة كورونا.

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.