شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكي..الدعاء جعله الله ضمن آيات الصيام فدعوة الصائم لا ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى ، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن (فيروس كورونا).

قال الشيخ أحمد المالكى الباحث الشرعى بمشيخة الازهر الشريف، ان الله عندما ذكر الدعاء ذكره ضمن آيات الصيام، فالإنسان في رمضان وهو صائم يكون أقرب إلى الله خاصة وانها أيام طاعة، فدعوة الصائم لا ترد وعلينا ان ندعو الله ان يرفع عنا البلاء والوباء.