شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأمطار رعدية فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى ، شديد الحرارة جنوبا، والرياح نشطة ، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة بالقاهرة 40 درجة ، وأسوان 43 درجة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وأشارت هيئة الأرصاد، أن من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

و يشهد اليوم الجمعة، استمرارارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا .