شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1441 هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم الجمعة القادم ، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية، حيث يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 11 دقيقة.
وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.
أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة ، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتتم لشهر رمضان وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 24 مايو المقبل .
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