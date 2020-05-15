شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان: طرح وحدات الإعلان 13 للإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها نفي الحكومة لعدة شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا 24 مايو الجاري، فضلا عن تقارير حول آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم.

وفيما يلى أهم الأخبار...

تعافي معمرة كورية جنوبية تبلغ 104 أعوام من فيروس كورونا

تعافت أكبر مريضة كورية جنوبية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والبالغ عمرها 104 أعوام، في إقليم كيونج سانج الشمالي بجنوب شرق البلاد، حيث خرجت من المستشفى اليوم الجمعة بعد 67 يوما من العلاج.





فيديو وانفوجراف.. الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا و12 شائعة

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 7 حقائق عن كورونا، و12 شائعة وتضمنت الحقائق انه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.





24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء يتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية، حيث يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية "الجمعة" في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 11 دقيقة.





بعد مودة الأدهم.. احذر فتح الكاميرا.. الحبس 6 أشهر عقوبة ضرب القيم الأسرية

تتصدى النيابة العامة لكل من يحاول ضرب القيم الأسرية للمجتمع فى مقتل، فقد أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمس، بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





رئيس لاريسا يؤكد مجددا: فسخ التعاقد مع عمرو وردة لأسباب تربوية

نفى أليكسيس كوجياس، مالك نادى لاريسا اليونانى، تصريحات عمرو وردة لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطنى التى أكد خلالها أن خلافات رئيس لاريسا مع نظيره فى باوك كانت وراء طرده من صفوف الفريق.





الإسكان تعلن طرح وحدات الإعلان 13 لمشروع الإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)،

فيديو.. محمد مشالى ابتسامة تسكن قلوب الفقراء

بين الحين والآخر يتصدر اسمه محركات البحث، ضمن القصص الأكثر انسانية ، فمن هو الدكتور محمد مشالى الملقب بطبيب الغلابة ؟ ولد فى محافظة البحيرة عام 1944، وانتقل للعيش مع أسرته فى محافظة الغربية، ثم التحق بكلية الطب القصر العينى وتخرج منها عام 1967 .





ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 755 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 6 جنيهات، ليسجل 755 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، وذلك في ظل استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا لـ 1736 دولار.

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب مشهد مريم البرنس: كرهت عبير "فيديو"

بكت الفنانة رحاب الجمل علي الهواء، بعد مشاهدتها لقطات من مشهد الطفلة، الذي تسبب في بكاء الملايين في الوطن العربي.

ذاكر فى البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة التاريخ الجزء الأول.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالالتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.





7 حقائق عن كورونا و12 شائعة رصدتها الحكومة فى أسبوع.. الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات..ولا مدى زمنى لإنتهاء الوباء .. وتنفى تخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف أو وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 7 حقائق عن كورونا، و12 شائعة وتضمنت الحقائق انه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.









الحكومة تتلقى 178 ألف شكوى واستغاثة في أبريل الماضى بزيادة 71 ألفا عن مارس.. و 101 ألف استفسار بِشأن استحقاق وإجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. و 6.753 شكوى تتعلق بكورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي قامت بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر إبريل 2020. وأكد رئيس الوزراء حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي تتلقاها منظومة الشكاوى بجميع الوسائل المختلفة على مستوى جميع المحافظات، لافتاً إلى هناك توجيهاً مستداماً للقائمين على المنظومة الحكومية بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية وتوجيهها إلى الجهات المختصة؛ سعياً إلى إزالة أسبابها، وتحقيق مطالب المواطنين الذين يثبت لهم الحق فيها، مُثمناً الدور الذى تقوم به المنظومة، وجميع العاملين بها، فى حل شكاوى المواطنين، مُشيراً إلى أن هناك استجابات وتفاعلا من مختلف الجهات الحكومية، بما يُسهم فى تحقيق مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم.





رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعاقد على أجهزة التابلت للعام المُقبل وترتيبات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات.. "شوقى": استلام 15 مليون بحث عبر منصة "إدمودو".. وضوابط صحية وإجراءات احترازية لحماية الطلاب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمُتابعة إجراءات التعاقد على دفعة جديدة من "التابلت" للعام المُقبل، وسير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل عبر منصة "إدمودو"، بالإضافة إلى الترتيبات التي يجري اتخاذها لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.