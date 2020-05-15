شكرا لقرائتكم خبر عن وهم الثريا.. هل تقضى النجوم على كورونا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حديث شريف انتشر على مواقع التوصل الاجتماعى يقول إن الرسول نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فسأله الصحابة ومتى ذلك؟ فقال حتى تطلع الثريا، وهى مجموعة نجوم على شكل عنقود تسمى عند العرب "الثريا" وتظهر بين فصلى الربيع والصيف، ويعرف عن فترتها الحرارة المرتفعة وتقلبات الجو.

وقدر وقت ظهورها العلماء هذا العام فى الفترة بين 12 إلى 25 مايو، وردد كثيرون أن تلك الفترة ستكون نهاية فيروس كورونا.

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لكن علماء الحديث نفوا تلك التفسيرات وأكدوا أن المقصود بها كان آفات الزراعة وليس الفيروسات البشرية.

ويتخطى عدد نجوم الثريا 500 نجم تتجمع فى شكل عنقودى بالسماء، ونستطيع أن نرى 6 منها بالعين المجردة، والمسافات بين تلك النجوم أكبر من المسافة بين الأرض والشمس.

تعرف على المزيد من التفاصيل فى الفيديو التالى: