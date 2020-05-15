شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تطمن.. شاهد إجراءات الوقاية بالفنادق تحت رقابة وزارة السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والأثار، أن هناك التزام شديد فى تطبيق الإجراءات الوقائية التى تتخذها الفنادق، ضمن الضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع بدء استقبال السياحة الداخلية.

ونشرت وزارة السياحة والأثار فيديو يوضح تلك الإجراءات منذ وصول المسافرين للمطارات وحتى إجراءات الاستلام فى الفندق، وداخل الغرف والمطاعم، وعلى الشواطئ، وأكدت من خلال الفيديو أن صحة وسلامة النزلاء أولوية، ولذلك تم اتباع اكثر من 100 إجراء لحمايتهم.

وبدأت أمس عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة و الاثار، و الصحة و السكان و غرفة المنشآت الفندقية و ممثلين من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش علي الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الاحمر و جنوب سيناء و الاقصر و اسوان)، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

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وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، أن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدي التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه حتي الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من 172 فندق تمهيدا لإعادة التشغيل بعد حصولهم علي الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة و الاثار، و الصحة و السكان و غرفة المنشآت الفندقية.

كان الوزير قد قام بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة و قياس درجات الحرارة للضيوف و منطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، و الممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.