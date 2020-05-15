شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط مواطنا بالفيوم حول حديقة منزله لمزرعة مخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شخص بالفيوم لاتجاره فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله، وبحوزته 250 شجيرة لنبات القنب الهندى المخدر و4 كيلو جرام لذات المخدر بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وزراعتها وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة المركز – "له معلومات جنائية " بالإتجار بالمواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش منزله عثر على "جوال بلاستيك به حوالى 4 كيلو جرام لنبات جاف أخضر اللون يشتبه فى أن يكون نبات "القنب الهندى" المخدر - مبلغ مالى 2 هاتف محمول"، وتم العثور على "250 شجرة منزرعة "يشتبه أن تكون لنبات القنب الهندى المخدر" داخل حديقة المنزل على مساحة قيراط"، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وملكيته للمزروعات، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة والهواتف المحمولة بقصد الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



المتهم



جانب من المضبوطات