شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد مشالى ابتسامة تسكن قلوب الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر يتصدر اسمه محركات البحث، ضمن القصص الأكثر انسانية ، فمن هو الدكتور محمد مشالى الملقب بطبيب الغلابة ؟ ولد فى محافظة البحيرة عام 1944، وانتقل للعيش مع أسرته فى محافظة الغربية، ثم التحق بكلية الطب القصر العينى وتخرج منها عام 1967 .

لتبدأ مسيرته الإنسانية الحافلة والمميزة، وطوال سنوات عمله خصص مشالى علمه لخدمة المواطنين الفقراء لدرجة ان تكاليف الكشف فى عيادته لم تتجاوز 10 جنيهات وفى غالبية الوقت لا يتقاضى أى أجر من الحالات الفقيرة بل يقوم بشراء العلاج لهم على نفقته الخاصة.

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فى الفيديو التالى نستعرض مسيرة هذا الطبيب الانسانية ولماذا يلقب بطبيب الغلابة .