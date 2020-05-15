نادي القضاة يحيي ذكرى استشهاد "قضاة العريش": "تزيدنا مثابرة وإصرارا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحيا نادي قضاة مصر، ذكرى استشهاد قضاة العريش اللذين استشهدوا في حادث إرهابي في العريش في شهر مايو عام 2015.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن ذكرى استشهاد قضاة العريش ستظل تلقي بظلالها الحزينة على قلوب القضاة كلما وقعت عيونهم على هذا التاريخ في كل عام.

وقال المستشار "رضا" في بيان صحفي اليوم الجمعة: "هذا اليوم الذي استهدف فيه شرذمة من الإرهابيين القتلة السيارة التي تقل قضاة العريش بوابل من الأعيرة النارية مما أسفر عن استشهاد القضاة مجدي محمد مبروك، وعبد المنعم محمد عثمان، ومحمد مروان عبد الله، وقائد السيارة شريف محمد حسين، فضلًا عن إصابة القاضي أيمن سعيد مصيلحي.

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وأضاف: "إذ يستذكر نادي قضاة مصر هذه الذكرى الأليمة ليؤكد على أن قضاة مصر لم ولن ينسوا شهداءهم الذين جادوا بدمائهم الزكية دفاعا عن أدائهم رسالتهم السامية داعين الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يرزقهم الفردوس الأعلى".

وشدد النادي على أن هذه الذكرى رغم ما تحمله من قسوة وبشاعة إلا إنها لن تزيد قضاة مصر إلا مثابرة وإصرارا على مواصلة إرساء دعائم العدل في المجتمع وستضحى آلامها مثل ذرات الرمال تتطاير أمام إرادتهم وعقيدتهم وإيمانهم بأن يصدحوا بكلمة الحق في وجوه الظالمين

وأكد النادي أن هذه المخططات المارقة المشينة التي لا تعبر إلا عن قلوب سوداء أعمتها الكراهية وسيطر عليها الشيطان الرجيم لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في زعزعة أمن واستقرار مصر والنيل من الدولة وسلطاتها لن تثنيهم أبدا عن استكمال عطائهم ومواصلة أداء أسمى وأنبل رسالة عرفها التاريخ وهي رسالة تحقيق العدل وإقرار الحق.

وأتم بيانه: "حفظ الله مصرنا الغالية ورحم شهداء الوطن وألحقهم بالنبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا".