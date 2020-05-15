الأموال العامة تضبط المتهمين بقضية تحويلات مالية قيمتها 12 مليون جنيه بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخصين" بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" (إثنى عشر مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.