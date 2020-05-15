مخدرات بـ2 مليون جنيه.. ضبط 350 طربة حشيش بمحافظتي البحيرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح رجال مكافحة المخدرات، في ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمحافظتي البحيرة والإسكندرية. رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط 3 أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم "250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة". Advertisements وتابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص "عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية" تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته "100 طربة لمخدر الحشيش - 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12,400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول"، واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارتين في عملية النقل والترويج . وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى اثنين مليون و600 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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