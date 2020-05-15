بالتواطؤ مع صاحب محطة وقود.. ضبط 3 عاملين بشركة بترول بتهمة التلاعب بسجلات الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 عاملين بإحدى شركات البترول، لاتهامهم بالتواطؤ مع صاحب محطة تموين سيارات، بالتلاعب بدفاتر وسجلات صرف المواد البترولية والاستفادة بفارق السعر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع قسم مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الفيوم، قيام كلٍ من (مدير مسئول بموقع لإحدى شركات البترول بالفيوم - عامل ومراقب مستودع بذات الشركة- صاحب محطة لتموين السيارات)، بالاشتراك فيما بينهم والاستيلاء على كمية من المواد البترولية "بنزين 92" تقدر بحوالي 72 ألف لتر، وإثباتها بالموقع ودفترياً على أنها "بنزين 80".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وباستكمال فحص الدفاتر والسجلات بالمستودع تبين أن أوراق الشحن مخالفة بإجمالي (72000 لتر 92 بنزين) بدلاً من (72000 لتر بنزين 80) بفارق سعر بلغ (90 ألف جنيه) تم الاستيلاء عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.