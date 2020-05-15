قبل إغراق الأسواق بها.. ضبط 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، من ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة داخل سيارة نقل بالجيزة. أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، قيام شخصين (تاجر "مقيم بالمنيا"، وسائق "مقيم بالوادى الجديد") بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من إحدى الدول العربية، مستخدمان سيارة نقل قيادة السائق. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمدينة الواحات البحيرة، حال إستقلالهما السيارة المُشار إليها.. وبحوزتهما 88 كرتونة سجائر بداخلهما 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة) وبمواجهتهما اعترفا بتهريب المضبوطات من إحدى الدول العربية لترويجها داخل البلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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