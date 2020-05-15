القبض على موظف بشركة اخترق حسابات العملاء واستولى على ربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على موظف بإحدى الشركات لقيامه باختراق حسابات العملاء لدى الشركة والأرصدة المربوطة عليها والاستيلاء على 240 ألف جنيه. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (موظف بإحدى الشركات العاملة فى مجال النقل الحديث باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول) باستغلال طبيعة عمله كموظف بخدمة عملاء الشركة، وتمكن من اختراق حسابات العديد من عملاء الشركة، وقام بتغيير أرقام الهواتف المسجلة على نظام عمل الشركة والخاصة بحسابات العملاء إلى أرقام هواتف أخرى خاصة به، وقيامه بالدلوف على تلك الحسابات والاستيلاء على أرصدتها بالاشتراك مع آخرين بقيمة بلغت (مائتين وأربعون ألف جنيه) عن طريق تحويل تلك الأرصدة إلى حسابات أخرى تابعة له بالشركة، وكذا القيام بعمليات شحن أرصدة لحسابات أخرى وشراء باقات تابعة للشركة، وإعادة بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص آخرين بأسعار أقل من مثيلتها بالشركة، وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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