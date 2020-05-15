ضُبط بحوزتهم 8 بنادق آلية.. الأمن العام يُحبط مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبط رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية الأمن بأسيوط، نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية قبل وقوعها وتمكنوا من ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم الأسلحة النارية التي أعدوها تمهيدا لاستخدامها في المشاجرة.

تبلغ لمركز أبنوب بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة وتبادل إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز؛ فانتقلت على الفور قوة أمنية من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط مدعومين بقوات الأمن المركزي، حيث أمكن السيطرة على الموقف، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية في الهواء دون حدوث ثمة إصابات، وأمكن ضبط (8) قطع سلاح نارى (بنادق آلية) بحوزة عدد 8 متهمين من أفراد العائلتين، وجميعهم مُقيمون بذات القرية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع واستخدامها في التشاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.