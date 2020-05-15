الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته 78 ألف دولار بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في العملة بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية).. بتلقي العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي بأحد البنوك من العديد من الأشخاص بإحدى الدول العربية، وقيامه باستلامها واستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وتسليمها ذويهم داخل البلاد مستفيداً من فارق العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندى (270 ألف دولار أمريكي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.