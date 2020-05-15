"معاك في العزل" تُهدي 100 كرتونة رمضانية لعمال مستشفيي الشيخ زايد والعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وزعت مبادرة "معاك في العزل"، ١٠٠ كرتونة رمضانية على عمال النظافة والأمن بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مي المهدي مدير الإعلام بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس المبادرة، إنه منذ إطلاق المبادرة باسم المراكز الطبية المتخصصة وهي تحصل على كامل الدعم من رئيس الأمانة الدكتور سامح العشماوي لإتمام فعالياتها فعاليات المبادرة بالشكل المطلوب، لافتة إلى توزيع ١٠٠ كرتونة رمضانية للعمال والأمن بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان؛ لتشجيعهم وتقديم الشكر والتقدير لهم على ما يبذلوه كأحد خطوط المواجهة أمام فيروس كورونا.

ولفتت إلى توزيع ١٠٠ كرتونة رمضانية أخرى اليوم بمستشفى العجوزة، بالإضافة الى تبرع من إحدى الشركات عبارة عن ٧٠٠ شنطة من منتجاتها، ومن المنتظر أن تقوم المبادرة خلال الأسبوع القادم بنفس الإجراء في مستشفى ١٥ مايو ومستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وأشارت "المهدي" إلى أن الهدف من المبادرة هو تقديم الدعم النفسي ورفع الروح المعنوية للفريق الطبي والعاملين بمستشفيات العزل بالاضافة لتشجيع المجتمع المدني على التعاون مع الحكومة في مواجهة الأزمة من خلال خلق علاقات طيبة مع ممثلي هذه المنظمات.