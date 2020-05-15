​"الزراعة": صرف 102 مليون جنيه لتمويل صغار المربين المنتفعين من مشروع البتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو في جلسته الأخيرة، التي تم عقدها برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على صرف مبلغ 102 مليون و132 ألف جنيه، لتمويل 405 مستفيدين، لشراء وتغذية 6061 رأس ماشية بغرض التسمين .

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم - أنه تم الموافقة تمويل 237 مستفيدا لشراء وتغذية 2875 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع، بقيمة تمويلية حوالي 38 مليونا و422 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمويل 168 مستفيدا لشراء وتغذية 3186 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو، بمبلغ 63 مليونا و720 ألف جنيه.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير، بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية، ولتقديم مشروعا نموذجيا لهم.

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وشدد القصير على تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها .. موضحا أن معدل استرداد القروض الممولة حتى الآن قد وصل إلى نسبة 100% وهذا يدل على وعي المستفيدين والتزامهم بتوجيه القروض في الغرض المخصص من أجله.

من جهته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومقرر المجلس إن جملة ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو بلغ حوالي مليارا و 60 مليون جنيه، للبتلو المحلي، وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثيا وسريعة النمو.

من جانبه، قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).