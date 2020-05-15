اليوم.. 6 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من 3 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني اليوم الجمعة 6 رحلات جوية استثنائية إلى الإمارات والكويت والسعودية لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير 3 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الإمارات والكويت والرياض، بينما تسير شركة آيركايرو 3 رحلات إلى أبوظبي، وتنقسم العودة إلى مطاري مرسي علم لرحلات دبي والكويت والرياض بينما تعود رحلتان من أبوظبي لمطار سفنكس الجديد ورحلة لمرسى علم.

ومن المقرر أن يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.