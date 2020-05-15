وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ السويس جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع عبدالمجيد صقر محافظ السويس ملفات المحافظة فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء علي الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم الجمعة- أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية، وترسيخ هيبة الدولة، وعدم التهاون في استراد حقوق وممتلكات الدولة كاملة.

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واستعرض نسب تنفيذ بعض المشروعات الجارية في عدد من القطاعات، ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب وجهود تطوير وتجميل بعض الميادين والشوارع الرئيسية، مشددا على أهمية متابعة اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا المستجد في هذه المشروعات لمنع انتشاره بين العاملين بها.

وتم خلال اللقاء، متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجوال ومنع التجمعات وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، ومواقف سيارات النقل وبعض الشوارع للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

كما تم استعراض جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلي رأسها ملف القمامة والمخلفات وما تم تنفيذه فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع التراكمات اليومية، ومتابعة برامج الصيانة للمعدات المستخدمة في جمع القمامة لتعمل بكامل طاقتها، وتوفير بعض الصناديق الجديدة للحفاظ على القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية، ورفع مستوى النظافة بصورة عامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.