أخبار مصر | غدا.. آخر المغادرين من المصريين مخالفي الإقامة بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. آخر المغادرين من المصريين مخالفي الإقامة بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم الجمعة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت صرح بانتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الاقامة غدا السبت ، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات، وبالتالي يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.

ولفت السفير القوني إلي أن عملية الأجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب ثم بـ 3 رحلات يومية حتى يوم غد بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة "كورونا" .

وأشاد السفير القوني بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين ، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

كما أشاد بالتعاون الذى تلقاه السفارة من المسئولين فى وزارتي الخارجية والداخلية فى الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.

وتابع السفير أنه في اطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج يتم اليوم الجمعة تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت وعلى متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم ، مشيرا إلى استمرار السفارة في تنظيم رحلات أخرى قريبا.

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