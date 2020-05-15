شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال العامة تضبط مسئول بمستشفى بقنا لاختلاسه 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من أهم قضايا الاختلاسات، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير مالى سابق بإحدى المستشفيات بقنا لاستيلائه على أكثر من 2 مليون واختلاسها لنفسه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والفساد الوظيفى.

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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام مدير مالى "سابق" بإحدى المستشفيات بقنا - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، فى الفترة ما بين عامى (2016/2019) بإستغلال موقعه الوظيفى، وتزويره حوافظ التوريد والتلاعب فى بعض دفاتر العلاج الاقتصادى وتحصيل مبالغ مالية بقسائم من دفاتر مفقودة، ولم يتم توريد تلك المبالغ بحساب الصندوق بالبنك، حيث بلغت قيمة جملة المبالغ التى قام بإختلاسها اثنان مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.