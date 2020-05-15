شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع استروكس داخل شقة بالنزهة يديره 4 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لتصنيعهم مخدر الإستروكس وبحوزتهم 3 كيلوجرام من المخدر بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم المواد المخدرة والقائمين على عمليات الإتجار بها. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص (مقيمين بدائرة القسم – "لإثنين منهم معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مادة "الإستروكس" المخدرة بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقراً لممارسة نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهم داخل الشقة وعُثر بداخلها على "150 كيس يحوى مخدر الإستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلو جرام - 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر" - مبلغ مالى - 6 هاتف محمول- سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين من ذات العيار"، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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