حدائق الشيطان.. ضبط مزرعة مخدرات بالإسماعيلية بقيمة 7 ملايين جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شخص بالإسماعيلية، لاشتراكه مع آخرين فى زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصصوا فى زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم بالمرزعة وضبط أحدهم أثناء تواجده بالمزرعة.
وعثر بحوزتهم على 500 كيلو بانجو، و4 قراريط لنبات القنب، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وميزان، واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى فى مجال زراعة المواد المخدرة والإتجار فيها بمشاركة المتهمين الهاربين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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