شكرا لقرائتكم خبر عن "الشهرة الحرام".. اعرف اتهامات ألقت بـ 3 نجوم سوشيال خلف القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان فقط، أمرت النيابة العامة، بضبط كلاً من "سما المصرى" الراقصة الشهيرة، و" حنين حسام" اليوتيوبر، و" مودة الأدهم" فتاة التيك توك.

" الخليج 365" يوضح في النقاط التالية، الاتهامات الموجهة لكل من نجوم السوشيالى ميديا والتي أودت بهم خلف القضبان.

"سما المصرى"

تواجه سما المصري تهمة بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، ونشر محتوى إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

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"حنين حسام"

تواجه حنين حسام عبد القادر صاحبة فيديوهات التيك توك، تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها فى أشخاص طبيعيين وهن فتيات استخدمتهن فى أعمال منافية لقيم المجتمع المصرى، بإنشاء حسابات على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها.

"مودة الادهم"

تواجه مودة الأدهم، تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعاً، قبل أن يجدد قاضى المعارضات تجديد حبس سما المصرى، وحنين حسام 15 يوماً على ذمة التحقيقات.