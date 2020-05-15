فيديو.. "القراءة الموحد" هتترحم من أخطاء فواتير الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر برنامج القراءة الموحد هو الحل المؤقت لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لحل مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة لحين الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع، وفي الفيديو التالى نستعرض التفاصيل الكاملة لبرنامج القراءة الموحد..

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