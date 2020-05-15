شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا وألمانيا تفتحان الحدود بشكل محدود للسياحة منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق المسئولين فى كل من ألمانيا وسويسرا على إعادة فتح الحدود بين البلدين اعتبارًا من 15 يونيو الشرط الأساسي هو ألا تتطور معدلات الإصابات مرة أخرى، كما أعلن المجلس الاتحادي السويسري Der Schweizer Bundesrat فى بيان له عن موافقته على فتح الحدود السويسرية مع النمسا وفرنسا.

ووفقا لصحيفة فوربس فإن ألمانيا تخطط لرفع جميع القيود الحدودية مع جيرانها: فرنسا وسويسرا ولوكسمبورج والدانمرك والنمسا اعتبارًا من 15 يونيو.

وتقول وزارة الداخلية الألمانية إنها ستبدأ في رفع جميع القيود الحدودية مع جيرانها: فرنسا وسويسرا ولوكسمبورج والدنمارك والنمسا اعتبارًا من 15 يونيو. في جدول زمني متغير على مدى شهر اعتبارًا من 15 مايو. يعتمد على كيفية انتشار معدلات العدوى في ألمانيا ، والتوقعات الصحية في كل بلد.

وسيتم إلغاء الضوابط الحدودية بين لوكسمبورغ بالكامل في 15 مايو وقد ينطبق الشيء نفسه على الدنمارك ، مع توقع صدور قرار قريبًا. و

قال مفوض السياحة الألماني توماس باريس لـ "دير تاجشبيجل" الأسبوع الماضي إن الاتفاقات الثنائية ستجعل العطلة الصيفية في الخارج ممكنة.

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وعلى الرغم من اعلانها تمديد حظر السفر خارج البلاد بغرض السياحة حتى منتصف يونيو، إلا أن هناك ولايات ألمانية بدأت خطة اعادة فتح الفنادق على أمل عودة الحركة السياحية.

وتعد ولاية بافاريا Bayern في جنوب ألمانيا إحدى الولايات التى أعلنت عن فتح الفنادق من 30 مايو القادم، حيث قال رئيس وزراء الولاية التي عاصمتها مدينة ميونيخ بأن "كورونا تحت السيطرة" وتقدم حكومته خطة حذرة لرفع القيود.

ومن اهم بنود خطة الولاية لرفع القيود السماح بالزيارات العائلية واعادة فتح الملاعب، واعتباراً من 11 مايو سيتم فتح باقي المحلات التجارية التي مساحتها تتعدى 800 متر مربع، وكذلك السماح بالرياضات الفردية التي ليس بها تلامس مثل التنس أو الجولف.

اعتباراً من 18 مايو سيكون من الممكن تناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى حتى الساعة 8 مساءً، واعتباراً من 25 مايو يمكن فتح المطاعم مرة أخرى حتى الساعة 10 مساءً بموجب أنظمة النظافة الصارمة.

و اعتباراً من 30 مايو إعادة فتح الفنادق والعروض السياحية الأخرى مثل شقق العطلات والمعسكرات.