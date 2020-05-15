شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البرتقال لمليون و335 ألف طن لجميع الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من البرتقال مليون و335 ألف طن منذ بداية العام الحالى وحتى 13 من الشهر الجارى، مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية، نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات ”الخليج 365”، إن البرتقال المصرى يغزو كل أسواق العالم وأن مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال متقدمة على أسبانيا والتى كانت تحتل الصدارة فى الأعوام الماضية ، لافتا الى أن البرتقال المصرى حاليا يغزو الأسواق الاسبانية نفسها حيث استقبلت هذا العام حوالى ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح التقرير وزارة الزراعة ، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.