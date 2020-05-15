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شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك بخدع خفة اليد.. أندرو يبدع في تقديم الألعاب السحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الآونة الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا، الكثير من الفيديوهات المعتمدة على الخدع البصرية، والتي تبهر المشاهد ليقف عاجزا عن تصديقها ويتساءل كيف حدث ذلك، هل هو خدعة أم سحر.
يقول الشاب "أندرو عماد"، أحد مصممى الخدع البصرية: "الكثير يعلم أن تلك الحيل ليست "حقيقية"، ولكنها تعتمد على خفة اليد وسرعة الأداء، وأسلوب اللاعب نفسه خلال تنفيذه للخدعة، حتى تصل للمشاهد بشكل جيد يدهشه ويضعه في حيره".
ويضيف "أندرو" خلال حديثه لليوم السابع: "على منفذ الخدعة أن يتحلى بالمصداقية مع مشاهديه، حتى يستطيع أن يصل لهم الفكرة في صورة ترفيهية مع أعلامهم بأنها مجرد خدعة للفكاهة، وغير قابله للتنفيذ في المنازل من قبل المشاهدين، حتى لا يتعرضوا للمخاطر".
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