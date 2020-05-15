شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصاد 2.7 مليون فدان قمح وتوريد 2.4 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة ، حصاد محصول القمح بالمحافظات واستمرار توريد القمح " الذهب الأصفر" الى التموين ، وسط متابعة وتسهيلات للمزارعين فى إقامة مراكز تجميع قريبة حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وتجنب الزحام والتكدس.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم توريد 2 مليون و467 ألف طن حتى أمس بزيادة قدرها مليون 739 ألف عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث ان الكمية التى تم توريدها كانت مليون 739 ألف.

وأفاد التقرير الذى تلقاه وزير الزراعة من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ، أنه تم حصاد 2 مليون و700 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام والتى بلغت 3.4 مليون فدان ، وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح من خلال مديريات الزراعة فى المحافظات والتعامل الفورى مع مشاكل المزارعين على أرض الواقع

Advertisements

قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات و المتابعة الزراعية ، إن اجمالى ما تم حصادة حتى تخطى 2.7 مليون فدان قمح، وهناك لجان متابعة وغرف عمليات مركزية مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة حصاد وتوريد المحصول الى وزارة التموين فى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام البالغة حوالى 3 ملايين و402 ألف فدان وزيادة الكمية الموردة للحكومة ، وهناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية ، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خلال موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد.

فبما أكد قطاع الارشاد الزراعي، بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، عمليات الحصاد لتقليل الفاقد وعدم الزحام اثناء توريد المحصول ، من خلال التوصيات والارشادات الفنية وعدد من الامور يجب مراعاتها عند عمليات حصاد القمح، للتقليل من عمليات الفاقد، لافتة الى انه عند الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.

واكدت التوصيات أنه لتقليل الفاقد أيضا يجب العناية بعمليات النقل المزرعى والدراس والتعبئة، بحيث يتم ايضا نقل آلات الدراس الى الحقل بجوار القمح المحصود، كذلك وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس، مع أهمية أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى الى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها.