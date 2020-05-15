شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توافق على صرف 102 مليون جنيه لتمويل المربين المنتفعين من البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو فى جلسته الاخيرة، التي تم عقدها برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على صرف مبلغ 102 مليون و 132 الف جنيه، لتمويل 405 مستفيد، لشراء وتغذية 6061 رأس ماشية بغرض التسمين.

وأوضحت الوزارة في بيان، انه تم الموافقة تمويل 237 مستفيد لشراء وتغذية 2875 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع، بقيمة تمويلية حوالي 38 مليون و 422 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمويل عدد 168 مستفيد لشراء وتغذية 3186 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، بمبلغ 63 مليون و720 جنيه.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الاخير، بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعاً نموذجياً لهم.

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وشدد القصير على تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد, مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها, موضحاً أن معدل إسترداد القروض الممولة حتى تاريخه قد وصل إلى نسبة 100% وهذا يدل على وعى المستفيدين والتزامهم بتوجيه القروض فى الغرض التى خصصت من اجله.

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومقرر المجلس، أن جملة ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو قد بلغ حوالي 1 مليار و 60 مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة, المحسنة وراثياً وسريعة النمو

من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).